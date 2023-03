Al Nassr já iniciou negociações com Sergio Ramos, noticiam em Espanha

Cristiano Ronaldo poderia reencontrar Sergio Ramos, mas agora no balneário do Al Nassr.

Os rumores que ligam Sergio Ramos ao Al Nassr não são de agora, mas esta sexta-feira o jornal espanhol Marca adianta que as negociações entre as partes já começaram. O defesa-central termina contrato com o PSG no final da temporada e não se espera que haja uma renovação do vínculo.

O internacional espanhol, de 36 anos, poderia reencontrar Cristiano Ronaldo, com quem jogou no Real Madrid.

De referir que o portal Goal também escreveu que Messi é alvo do Al Hilal, grande rival do Al Nassr, e que Neymar seria o plano B, caso o argentino não fosse contratado.