Al Nassr faz proposta de empréstimo por Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang, avançado do Arsenal

A imprensa britânica garante que o Al Nassr, da Arábia Saudita, propôs uma oferta de empréstimo ao Arsenal por Pierre-Emerick Aubameyang

Segundo a Sky Sports, o terceiro classificado do campeonato saudita inquiriu o Arsenal sobre a possibilidade de receber Aubameyang por empréstimo até ao final da época, num negócio que incluiria obrigação de compra.

O Arsenal estará a estudar a proposta, ainda que a mesma esteja dependente de exames de saúde complementares ao avançado gabonês de 32 anos, diagnosticado com lesões cardíacas na sequência da infeção por covid-19, razão pela qual foi obrigado a abandonar a Taça das Nações Africanas, onde não chegou a participar.

Questionado na quarta-feira sobre o estado de Aubameyang, Mikel Arteta, treinador do Arsenal, informou que o avançado se encontra "sob observação médica em Londres", uma vez que a seleção gabonesa "não foi clara" nas razões que ditaram o regresso forçado do antigo capitão dos gunners.

Com 15 jogos disputados e sete golos esta temporada pelo Arsenal, a quinta no clube, Aubameyang tem um ano e meio restante de contrato com os londrinos.