Al Nassr e Al Hilal interessados em Mohamed Salah

O clube de Ronaldo pretende ceder Pity Martínez e contratar o egípcio

O futebol saudita continua a estremecer o futebol mundial com propostas alucinantes a futebolistas de elite e Mohamed Salah, do Liverpool, também é alvo, nomeadamente do Al Nassr e do Al Hilal.

O jornalista Rudy Galleti deu conta do interesse dos dois emblemas no egípcio, que termina contrato com os reds em 2025.

O Al Nassr, onde atua Cristiano Ronaldo, está também preocupado com saídas, pois pretende desfazer-se de Luiz Gustavo e de Pity Martínez, sendo que este último se lesionou dias depois da chegada de Ronaldo ao clube.

Salah, de 31 anos, está há seis épocas no Liverpool, após passagens por Roma, Fiorentina, Chelsea, Basileia e El Mokawloon.