Al Nassr de Rui Vitória empata com Al Shabab de Pedro Caixinha e ganha primeiro ponto

O Al Nassr marcou primeiro mas o Al Shaba, com Fábio Martins no onze, igualou

O Al Nassr, do português Rui Vitória, conquistou o primeiro ponto no campeonato da Arábia Saudita, à terceira jornada, impondo um empate 1-1 na visita ao Al Shabab, orientado pelo compatriota Pedro Caixinha.

Ahmed Mohamed Sharahili colocou os anfitriões na frente, aos 55 minutos, porém, Al Shehri igualou, aos 61 minutos, garantindo o primeiro ponto para o Al Nassr, após duas derrotas.

Com este resultado, o Al Shabab, que teve Fábio Martins no onze inicial, é o sétimo classificado, com cinco pontos, enquanto o Al Nassr mantém o 14.º e antepenúltimo lugar, com um.

Após o reatamento das competições, depois da interrupção ditada pela pandemia, o Al Nassr falhou, no início de outubro, o sonho de ir à final da Liga dos Campeões da Ásia, afastado pelos iranianos do Persepolis, no desempate por grandes penalidades.