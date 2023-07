Al Nassr assegura reforço para o meio-campo ofensivo e não é Otávio

Seko Fofana, do Lens, desempenha as funções do médio-ofensivo portista, que também foi alvo dos sauditas

O Al Nassr está prestes a anunciar a contratação de um médio-ofensivo e não é o portista Otávio.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, trata-se de Seko Fofana, médio do Lens de 28 anos, que terá efetuado hoje os exames médicos em Portugal.

O Lens deverá receber de 25 a 30 milhões de euros pela transferência.

Seko Fofana fez a formação no Lorient e no Manchester City, depois jogou em Fulham, Bastia, Udinese e no Lens.