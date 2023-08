Al Nassr apresentou proposta pelo capitão do Palmeiras de Abel

Gustavo Gómez, defesa do Palmeiras

Revelação foi feita pelo agente do próprio jogador

Renato Bittar, um dos agentes de Gustavo Gómez, revelou que o Al Nassr fez uma proposta pelo defesa, capitão do Palmeiras de Abel Ferreira.

As declarações foram feitas à Rádio ABC, do Paraguai, país do jogador de 30 anos.

"É 100% real. Tivemos muitas conversas com o Al Nassr. Existiu uma expectativa grande. Conversamos com o Palmeiras, que nos respeitam e nós também respeitamos muito. O time quer, o técnico também. Existiu uma expectativa muito grande pois o futebol lá está muito melhor. O Palmeiras joga uma competição importante e o tem como jogador-chave. O que asseguro é que a oferta foi 100% real", afirmou, referindo-se ao desejo de Luís Castro de contar com o paraguaio.

Gustavo Gómez renovou no início do ano pelo Palmeiras e tem agora contrato até 2026.

Ontem, recorde-se, falou-se no interesse do clube saudita noutro central, Lenglet, ainda ligado ao Barcelona.