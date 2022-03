Al-Khelaifi sobre os fundadores da Superliga: "Isso resume-os..."

Declarações do presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, em entrevista à "BBC Sport", sobre a Superliga europeia.

Superliga: "Com ou sem ESL [European Super League], odeio dizer Superliga, estás a falar de três clubes (Real Madrid, Barcelona e Juventus). Sabem que não há possibilidades. Há pessoas a morrer na Ucrânia, pessoas que não têm onde dormir, e estamos a "lutar" pela Superliga? O problema com os clubes da ESL é que não têm estabilidade. Não têm uma visão financeira a longo prazo. Continuam a falar do seu contrato legal. O que se esquecem é que o futebol é um contrato social, não é um contrato legal. Estão a acenar com uma folha de papel."

Relação com Florentino Pérez: "Ele falou comigo no jogo da Liga dos Campeões e disse-me: "Temos de chegar a um ponto em que possamos falar contigo". Fui muito duro com ele. Disse-lhe que estava feliz por falar, mas se ele ia fazer coisas nas minhas costas, não estava interessado."

Jogos contra grandes clubes: "Eu quero jogar esses jogos, os grandes jogos, claro que quero. Eu sei o que o público quer. Mas não podemos dizer: "És um clube pequeno, estás fora". Tem de ser um sistema aberto, onde haja respeito por todos."

Convite para a Superliga: "Eu podia ter aceite o cheque [da ESL] de 400 milhões de euros. Convidaram-me. Depois, quando eu disse que não, disseram que não me tinham convidado, isso resume-os. Se eu tivesse pensado em mim próprio, poderia tê-lo feito. Especialmente durante a covid-19. Mas... E quanto ao ecossistema, aos adeptos e aos valores que representas?"