Al-Khelaifi promete mudanças no PSG: "Quero começar uma nova era"

Presidente do clube parisiense não abriu o jogo sobre eventual continuidade de Mauricio Pochettino

Estes têm sido dias importantes para o PSG. O campeão francês garantiu a continuidade de Mbappé, mas o presidente do clube já deixou deixou uma promessa no ar: também haverá lugar para a mudança.

"Quero começar uma nova era no clube. Vão existir muitas mudanças. Anunciarei todas as alterações no final da semana. O projeto inteiro, todas as mudanças", afirmou, em declarações à CNN.

Sobre o lugar de treinador e a eventual continuidade de Mauricio Pochettino, agora que o processo de Mbappé está finalizado, Nasser Al-Khelaifi não abriu o jogo.

"Um novo treinador? Não vou falar sobre isso hoje. Por agora temos Pochettino, respeitámo-lo. Saberão na próxima semana", explicou.