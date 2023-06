Al-Khelaifi e a saída da Juventus da Superliga: "Faz sentido, não tinham futuro..."

Presidente do PSG e da Associação de Clubes Europeus (ECA) mostrou satisfação com a noticiada desistência da Juventus do projeto da Superliga Europeia, garantindo que o Real Madrid e o Barcelona também seriam "bem-vindos" de volta ao organismo caso tomem a mesma decisão no futuro.

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e da Associação de Clubes Europeus (ECA), marcou presença este sábado em Istambul, numa reunião do organismo que antecede a final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Inter, marcada para as 20h00.

Em conferência de imprensa, o dirigente catari foi questionado sobre a noticiada desistência da Juventus do projeto, mostrando satisfação com a decisão do clube italiano e garantindo que, caso o Real Madrid e o Barcelona sigam o seu exemplo, serão "bem-vindos" de volta na ECA.

"Parece-me uma decisão correta, não havia futuro nem um projeto para eles, faz sentido. Para quê gastar dinheiro com isso? É bom que os clubes voltem a fazer parte do ecossistema do futebol, as pessoas inteligentes também cometem erros. Todos são bem-vindos", assegurou.

Após um jornalista ter insistido em perguntar sobre como a ECA iria abordar a frágil situação financeira do Barcelona e também o polémico caso Negreira, Al-Khelaifi ressalvou que um eventual regresso dos catalães ao organismo será sempre uma boa notícia.

"Claro que queremos que volte, é o melhor para eles. Honestamente, creio que será melhor se regressarem. Estariam numa melhor posição se voltassem. As pessoas vão respeitá-los mais e ajudá-los mais. Neste momento, eles estão sozinhos e parece que estão contra todos, o que não é bom para eles", salientou.

De resto, o presidente da ECA foi também convidado a comentar o noticiado interesse de um grupo de investimento catari na compra do Manchester United, mas evitou abordar o assunto.

"Sou do Catar e por isso perguntam-me sempre [sobre esse tema]. Em Miami, perguntaram-me por dois clubes da Premier League. Também me perguntam pela Ligue 1 e eu dou-lhes a minha opinião. Posso dizer a minha opinião, mas isto faz-me rir porque não tenho nada a ver. O PSG é o meu clube e apoiarei sempre quem queira investir no futebol, seja do Catar ou de qualquer outro país, desde que o faça respeitando as regras", frisou Al-Khelaifi, em jeito de conclusão.