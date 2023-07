Al-Khelaifi discursa no regresso aos treinos do PSG: "Ninguém está acima da instituição"

Distanciamento entre o dirigente catari e Kylian Mbappé continua, tal como se pôde ver numa fotografia que o campeão francês publicou nas redes sociais, no mesmo dia em que o avançado treinou pela primeira vez às ordens de Luis Enrique.

Um dia depois de se ter apresentado no PSG, Kylian Mbappé participou esta terça-feira no primeiro treino às ordens de Luis Enrique no campeão francês, num dia que ficou marcado pela visita de Nasser Al-Khelaifi.

O dirigente catari aproveitou a visita para discursar em frente à equipa, com palavras que parecem visar diretamente o avançado francês, cujo futuro continua em dúvida, já que ainda não se sabe se renovará com o clube ou se será vendido neste mercado, decisão que terá de tomar.

"Ninguém está acima da instituição, nem mesmo eu, e quem não quiser jogar pelo escudo ou não o respeitar não deve estar aqui. O clube construiu as melhores instalações do mundo [Poissy] para os jogadores se desenvolverem, agora não há desculpas. Não vos vai faltar nada. Temos de nos concentrar no desempenho e depois os resultados virão. Podemos jogar um grande futebol e os jogadores têm de retribuir aos adeptos e ao clube que os apoia", frisou.

O PSG aproveitou também para demonstrar apoio a Sergio Rico, guarda-redes que recupera de um grave traumatismo que sofreu após uma queda de cavalo, com uma fotografia de grupo, na qual ficou visível o afastamento entre Mbappé e Al-Khelaifi.

De resto, a equipa deu as boas-vindas aos reforços apresentados até ao momento - Skriniar, Asensio, Ugarte, Lucas Hernández, Kang-in Lee e Cher Ndour - com Al-Khelaifi a rematar que Luis Enrique terá um total poder decisão quanto à gestão da equipa.

"Quero, antes de mais, dar as boas-vindas ao novo treinador e aos novos jogadores. É importante dizer-vos que o treinador é livre de fazer o que quer, ele é que decide", concluiu.