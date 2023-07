Al-Khelaifi coopera com a Justiça francesa

Proprietário do PSG emite comunicado

Através de um comunicado oficial emitido pelo porta-voz de Nasser Al-Khelaifi, o proprietário do PSG garante que entrou em "total cooperação" com a Justiça no que diz respeito ao caso em que é acusado de, em 2020, ter sequestrado e torturado Tayeb Benabderrahmane, empresário franco-argelino.

"Tal como previsto, e em conformidade com as regras processuais, o juiz de instrução solicitou mais informações e acessos, que foram total e abertamente fornecidos, em total cooperação com as autoridades, como tem sido o caso desde o primeiro dia. Recorde-se que Nasser Al-Khelaifi é uma vítima neste caso", lê-se no comunicado.

Al-Khelaifi diz aguardar com expectativa os resultados: "Nenhuma entrevista nos meios de comunicação social ou "briefings" desesperados de alguns dos protagonistas alterarão as regras do Estado de Direito ou o resultado do processo, cuja conclusão aguardamos com expectativa".

A investigação foi aberta porque Benabderrahmane se terá queixado de ter sido sequestrado durante seis meses e questionado pelas autoridades do Catar, a propósito de documentos na sua posse, supostamente comprometedores para Al-Khelaifi.