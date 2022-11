Al Khelaifi chateado com "falsas promessas": "Câmara de Paris não nos quer no Parque dos Príncipes"

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, acredita que a Câmara de Paris não quer o clube no estádio do Parque dos Príncipes. Numa entrevista ao jornal espanhol Marca, abordou ainda outros assuntos relacionados com o emblema francês.

Rumores que apontam para o fim da ligação entre o PSG e o Catar: "É algo que me faz rir [os rumores]. Nem sei se devia responder à pergunta, parece-me uma piada... Este é só o início do que a QSI [Qatar Sports Investment] e o PSG estão a fazer. Estamos prestes a entrar na segunda fase e vamos ver um crescimento incrível. Os dias mais emocionantes ainda estão por chegar ao PSG e ao nosso grupo."

Críticas à Câmara de Paris, devido ao estádio do PSG: "A nossa primeira opção é ficarmos no Parque dos Príncipes, mas acho que a Câmara não quer que fiquemos. Estão a fazer pressão para sairmos. Estamos a debater isto com eles há cinco anos, e são sempre as mesmas falsas promessas: hoje, amanhã, estas eleições, nas próximas... Estamos cansados, precisamos de um acordo justo. O Parque dos Príncipes é a nossa história e a nossa primeira opção, mas acho que não nos querem ali. Investimos 80 milhões de euros num estádio que não é nosso. Quem mais faria algo assim?"

Mbappé quer sair? "A cada mês, a cada semana, e a cada dia, tenho de responder a isto. Ele renovou contrato, estamos todos contentes. A equipa não perdeu nenhum jogo esta época e estamos sempre a encher o estádio."

Favoritos a vencer o Mundial'2022: "Apoio a 100% todos os meus jogadores do PSG. E, claro, a minha seleção [Catar]. Há o Brasil e a Argentina, depois a Espanha, Portugal, França. Também a Alemanha."