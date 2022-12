Al-Khelaifi avisa Câmara de Paris: "Vamos embora se não aceitarem a nossa oferta"

Declarações de Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, em entrevista ao jornal L'Équipe.

Processo de compra do Parque dos Príncipes: "Temos tentado comprar o Parque dos Príncipes há cinco anos. A Câmara [de Paris] sempre nos disse que poderíamos negociar após a eleição do novo presidente... Desperdiçámos cinco anos, podíamos ter construído um novo estádio. Olhem para os outros clubes. Precisamos de não sei quantos acordos para podermos expandi-lo. Não estamos a avançar nas negociações. Vou-lhes dizer que vamos embora se eles não aceitarem a nossa oferta. [Nesse caso] Iremos apertar as mãos e dizer adeus. O Parque dos Príncipes não terá qualquer valor sem o PSG".

O vice-presidente da Câmara de Paris disse que não venderia o estádio em troca do mesmo valor de Leandro Paredes (cerca de 40 milhões de euros): "Ele fala muito. Na cara diz-nos uma coisa e depois nos jornais diz outra. Isso não é aceitável. Se existem problemas, discutem-se cara a cara. Se eu tenho algo para lhe dizer, digo-lhe diretamente".

Será que a Câmara teme que o estádio passe a pertencer ao PSG, ou melhor falando, ao Catar? "Pois claro que nos pertencerá. Investimos no PSG e o clube é francês, ou não? Não estamos a falar de um clube catari. Os jogadores jogam em França. Estão a dizer que o Chelsea é um clube norte-americano? Aumentámos o valor do campeonato e da cidade, ou não é verdade? Claro que é. Isso deveria aumentar o custo dos bilhetes e o valor do clube. Com ou sem o estádio, não é a mesma coisa. Depois, ouço a Câmara a dizer: 'Nasser está a brincar connosco'. Não, Nasser não vai brincar. Adoro o Parque dos Príncipes, sempre o defendi, é o coração do PSG. Se forem razoáveis, ficaremos lá para sempre. Mas estamos numa situação em que isso já não é possível. Vou dar um exemplo: se os nossos adeptos estivessem no lado da nossa baliza, marcaríamos mais seis ou sete golos (risos)".