Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, perde e dá esperança a Cristiano Ronaldo

O Al Nassr está a três pontos do líder Al Ittihad, quando faltam cinco jogos para o final do campeonato saudita.

O Al Ittihad, orientado pelo português Nuno Espírito Santo, perdeu, esta quarta-feira, no terreno do Al Taawon, por 2-1, em jogo da ronda 25 do campeonato da Arábia Saudita. O líder desperdiçou, assim, a vantagem de seis pontos e agora tem o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, a três pontos de distância, no segundo lugar.

Os golos do Al Taawon (quinto classificado, com 25 pontos) foram marcados por Fahad Al Rashidi, aos 17 e aos 67 minutos. Hamdallah reduziu para o Al Ittihad, aos 76'.

Faltam cinco jogos para o final da Liga saudita.