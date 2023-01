Al-Hilal provoca Al Nassr e coloca camisolas de Messi à venda

Semana marcada pela chegada de Cristiano Ronaldo à Arábia Saudita tem já um episódio marcante, com o nome de Messi a ser colocado na loja do rival do Al-Nassr

Para já, só Cristiano Ronaldo está garantido no futebol da Arábia Saudita, reforçando o Al-Nassr, mas a rivalidade com Lionel Messi pode ultrapassar fronteiras e chegar a locais mais exóticos.

Para já, numa altura em que se espera a chegada do craque português para a apresentação, o Al-Hilal, rival do novo clube de CR7, colocou camisolas com o nome de Lionel Messi à venda nas lojas oficiais.

O jornal Al-Khaleej, dos Emirados Árabes Unidos, já tinha referido, no primeiro dia do ano, que havia a possibilidade do Al-Hilal responder à contratação de Cristiano Ronaldo com a chegada de Messi. Para já, apenas as camisolas são uma certeza.