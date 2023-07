Al Hilal em Paris para tentar convencer Mbappé

PSG já aceitou a oferta de 300 milhões do clube saudita, mas ainda falta o mais complicado: o acordo com o atleta

Uma delegação do Al Hilal está em Paris para tentar convencer Mbappé a juntar-se ao clube da Arábia Saudita. A informação é do jornal L'Équipe.

Ao mesmo tempo que procuram fechar a contratação de Malcom, os responsáveis do emblema saudita querem apresentar pessoalmente o projeto e a proposta a Kylian Mbappé, que ficou de fora da digressão de pré-temporada do PSG e que, por isso, continua no seu país.

Recorde-se que o PSG já terá aceitado a proposta de 300 milhões do Al Hilal, que só precisa agora de chegar a acordo com o internacional francês. Mbappé terá à sua espera um salário para lá de astronómico, auferindo possivelmente até 24 euros por segundo, na Arábia Saudita.