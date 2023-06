Al Hilal em Paris para contratar Marco Verratti

O médio, internacional italiano, tem contrato com o PSG até 2026

Emissários do Al-Hilal estão por estes dias em Paris para tentar convencer Marco Verratti a deixar o PSG para rumar ao campeonato da Arábia Saudita.

O médio, internacional italiano, que tem contrato com o PSG até 2026, é alvo do interesse do clube de Riade há várias semanas.