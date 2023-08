Al Hilal e o negócio Bono: "A direção envia o seu apreço à Sua Alteza por patrocinar "

Guardião deixou o Sevilha e juntou-se à equipa de Jorge Jesus. Clube com agradecimento especial no comunicado

Bono deixou o Sevilha e já oficializado no Al Hilal, equipa comandada por Jorge Jesus. No anúncio da chegada do marroquino, o clube deixou um agradecimento especial.

"A direção agradece e envia o seu apreço à Sua Alteza, o principe Al Waleed bin Talal, por patrocinar o negócio", referiu o Al Hilal, em comunicado.

Al Waleed bin Talal, o nome referido no comunicado, é um dos homens mais ricos da Arábia Saudita.

A equipa orientada por Jorge Jesus paga cerca de 20 milhões pelo guarda-redes marroquino que se junta assim ao projeto onde já estão Neymar, Malcom, Milinkovic-Savic, Rúben Neves e Koulibaly.