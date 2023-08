Al Hilal demorou três semanas a responder a Antetokounmpo. Ora veja

Quase um mês depois da estrela da NBA se oferecer ao clube saudita, este mostrou que tem uma camisola número 34 pronta para o grego

Há cerca de um mês o Al Hilal tentou a contratação de Kilyan Mbappé, após este ser colocado no mercado pelo PSG, e na altura Antetokounmpo meteu-se com o clube saudita, recebendo agora a resposta.

Foi precisamente a 24 de julho que a estrela da NBA escreveu nas redes sociais para o Al Hilal o contratar afirmando ser parecido a Mbappé. Hoje, 16 de agosto, os sauditas mostraram que já têm uma camisola 34 reservada para o grego dos Bucks.

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe pic.twitter.com/VH0syez3VX - Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2023

Your jersey is ready @Giannis_An34



Welcome "GIANNIS" to our family ⚪️#AlHilal pic.twitter.com/wD7tIcLiWM - AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 16, 2023