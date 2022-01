Al Hilal de Leonardo Jardim já terá encontrado substituto de Gomis

"Troca" de avançados na formação comandada pelo treinador português.

Depois de anunciada a rescisão de contrato de Bafetimbi Gomis (de 36 anos), este sábado, parece que o Al Hilal de Leonardo Jardim já terá encontrado o substituto para o internacional francês.

De acordo com o ​​​​​​​jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, internacional nigeriano Odion Ighalo terá assinado um contrato com o emblema saudita até 2023.

O avançado de 32 anos deixará assim o Al Shabab, também da Arábia Saudita, onde chegou em 2021, proveniente do Manchester United, tendo marcado 22 golos e feito quatro assistências em 32 jogos disputados.