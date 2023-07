Al Hilal de Jorge Jesus contrata um internacional brasileiro

Malcom, ex-Zenit, custou 60 milhões de euros e bateu Hulk como a venda mais cara do futebol russo

O Al Hilal de Jorge Jesus garantiu mais um reforço de peso para atacar o título na época 2023/24: Malcom, internacional brasileiro que estava no Zenit.

Malcom, extremo de 26 anos, passou por Corinthians, Bordéus e Barcelona. Estava há quatro anos nos russos do Zenit.

Na última época foi o melhor marcador do campeonato, com 26 golos em 33 jogos. Superou Hulk como a maior venda do futebol russo.

O Al Hilal, recorde-se, já contratou Rúben Neves, Koulibaly e Milinkovic-Savic.

راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا #الهلال pic.twitter.com/eo8hzXlQfJ - نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 26, 2023