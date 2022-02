Espanhol já tinha evitado golo de Marega, minutos antes, mas a defesa ao minuto 68 entrou para a história do jogo. Chelsea acabou por vencer por 1-0 e juntar-se ao Palmeiras na final do Mundial de Clubes.

DE NOVO KEPA! Mais uma defesa impressionante do goleiro do #Chelsea para salvar os Blues do empate do #AlHilal!



