Al Hilal dá 19 milhões por guarda-redes que se destacou no Mundial

Clube orientado por Jorge Jesus está prestes a anunciar Neymar e não se fica por aí

O Al Hilal está muito perto de garantir a contratação de Bono, guarda-redes do Sevilha que se destacou no Mundial com a camisola de Marrocos.

A proposta da equipa orientada por Jorge Jesus é de 19 milhões de euros mais bónus e o Sevilha já aceitou.

Resta agora saber se o guardião ainda disputa amanhã a Supertaça europeia contra o Manchester City. O Real Madrid e o Bayern sondaram o Sevilha por Bono, mas ambos pretendiam um empréstimo, sendo que os andaluzes preferem fazer um encaixe imediato.

Recorde-se que o Al Hilal já contratou, entre outros, Malcom e está em vias de anunciar Neymar, além de estar a tentar também Mitrovic e Verratti.