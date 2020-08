Al Arabi quer levar Luis Suárez do Barcelona

O clube do Catar está em contacto com os representantes do uruguaio, que está a um ano do fim do contrato com os catalães.

O El Arabi, do Catar, pretende contratar Luis Suárez, noticia, esta quinta-feira, a beIN Sports local. A mesma fonte assegura que o clube já terá iniciado contactos com a representação do uruguaio do Barcelona.

Suárez termina contrato com o Barcelona no final da próxima temporada e ainda não são conhecidas negociações com vista à renovação.