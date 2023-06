Al Ahly vence Wydad Casablanca na primeira mão da final da Champions africana

Redação com Lusa

O Al Ahly, recordista de títulos da Liga dos Campeões africana, ganhou vantagem na final da época 2022/23, ao impor-se por 2-1 na receção ao Wydad Casablanca, detentor do troféu, em jogo da primeira mão.

Na reedição da final da temporada passada, o líder do campeonato egípcio chegou ao 2-0, com golos marcados pelo sul-africano Percy Tau, aos 45+4 minutos, e Kahraba, mas 59, mas Saifeddine Bouhrati reduziu, aos 86, permitindo ao bicampeão marroquino levar do Cairo uma desvantagem tangencial.

O Al Ahly, que já conquistou 10 vezes a mais importante prova africana de clubes, as últimas das quais em 2020 e 2021, desloca-se no próximo domingo a Casablanca, para disputar o jogo da segunda mão, que o Wydad Casablanca terá de ganhar para poder erguer pela quarta vez o troféu.