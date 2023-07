Al Ahly quer voltar a juntar Roberto Firmino a Sadio Mané

Emblema recém-promovido ao principal escalão saudita já contratou Édouard Mendy ao Chelsea e Roberto Firmino a custo zero, mas não vai ficar por aqui.

O Al Ahly, recém-promovido à primeira divisão da Arábia Saudita, após ter contratado Roberto Firmino, que chegou a custo zero proveniente do Liverpool, virou a atenção para Sadio Mané, pretendendo voltar a juntar o extremo senegalês ao avançado brasileiro, que coincidiram com muito sucesso no Liverpool entre 2016 e 2022.

De acordo com Fabrizio Romano, especialista no mercado, o Al Ahly, que também já contratou o guarda-redes Édouard Mendy ao Chelsea, vai apresentar um contrato de três anos a Mané, apontado a uma saída do Bayern ao fim de apenas uma temporada.

No entanto, o emblema não está longe de ser o único interessado no extremo, de 31 anos, que terá de decidir onde irá prosseguir a carreira após uma época sem grandes motivos para sorrir em Munique, onde apontou 12 golos e seis assistências em 38 jogos, sagrando-se campeão alemão na última jornada.