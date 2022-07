Aké para o Chelsea sem efeito: defesa vai continuar no Manchester City

Central canhoto foi associado a uma transferência para Stamford Bridge, mas negócio deve mesmo cair

Dado como provável reforço do Chelsea para a nova temporada, Nathan Aké deve mesmo permanecer no Manchester City.

De acordo com o jornal AS, os blues, que chegaram a um entendimento com o jogador, não alcançaram o valor pretendido pelos citizens, que queriam propostas na casa dos 45 milhões de libras.

Leia também Cristiano Ronaldo Bild aponta razões para nenhum colosso europeu avançar por Cristiano Ronaldo Jornal Bild avançou com possíveis razões para nenhum colosso ainda ter verdadeiramente avançado junto do Manchester United, numa altura em que o craque português procura uma solução para o futuro

Falhada a contração do internacional neerlandês, o Chelsea, que espera por Koulibaly, deve virar-se agora para a contratação de Koundé, enquanto os processos de Azpilicueta e Marcos Alonso continuam em aberto - já saíram Rudiger e Christensen.