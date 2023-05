"Ajudaram a Argentina a ser campeã do mundo. Quatro dos cinco penáltis não o foram"

Diego Lugano muito crítico com o percurso da Argentina no Mundial

O ex-futebolista Diego Lugano, do Uruguai, foi muito crítico com a conquista do Mundial do catar por parte da Argentina, considerando que o seu percurso até à final foi facilitado por penáltis inexistentes.

"Ajudaram a Argentina a ser campeã do mundo. Quatro dos cinco penáltis que eles tiveram não o foram. Isso é uma realidade. Mas, bem, também é mérito do Messi, que mexe com muita coisa a nível mundial. Achas que a FIFA não vê isso e não se importa? Também é mérito da Argentina ter sabido tirar partido disso", afirmou, em declarações ao programa de rádio Fútbol por Carve.

"Desde a introdução do VAR, o árbitro passou a ter um poder excessivo para interpretar o que quiser a qualquer momento. Numa partida pode haver 20 penáltis ou nenhum, e acho que o futebol está um caos. Disse isto a Pierluigi Colina [antigo árbitro da UEFA e responsável pelos árbitros na FIFA] no Campeonato do Mundo, com algumas bocas, por causa do que ele nos fez. Também acontece na Argentina, não viste o penálti do Boca contra o River? Penso que o que a FIFA fez com o VAR é uma jogada puramente política", prosseguiu, aludindo a lances polémicos nas partidas do Uruguai contra Portugal e contra o Gana, sobretudo neste encontro, que levaram a muitos protestos e a alguns castigos.

"O que me preocupa é o facto de os jogadores terem uma palavra a dizer. Não pode ser que um jogo seja definido por uma estupidez como esta. Define um campeonato, o futuro de um jogador ou de um treinador. O VAR traz mais dúvidas do que justiça ao futebol. Obriga o árbitro a intervir em lances inconsequentes. Não vamos falar do Campeonato do Mundo do Catar porque é uma vergonha", concluiu Lugano.