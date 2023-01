Ambiente no Ajax longe de ser o melhor a direção toma medidas

Clube está a viver uma época muito atribulada. Direção chamou novo adjunto para tentar estancar os problemas

O Ajax está a viver uma das fases mais complicadas dos últimos tempos. O clube neerlandês, semifinalista da Champions em 2019, está no quinto lugar da Eredivisie e o ambiente no balneário está longe de ser o ideal.

De acordo com a imprensa neerlandesa, a relação entre o treinador Alfred Schreuder e o plantel não é propriamente positiva. Dois dias antes do duelo com o Feyenoord, que terminou empatado a uma bola, os capitães marcaram uma reunião com todos os jogadores e como consequência saiu uma ideia para o psicólogo do clube: mau estar com o técnico.

A direção do emblema neerlandês tomou medidas e chamou um adjunto para ajudar a resolver os problemas de ligação entre treinador e balneário. Para já, os responsáveis do Ajax querem ver os resultados da decisão e, por isso, não avançam para a chicotada.

Com a igualdade no terreno do Feyenoord, o Ajax somou o quinto empate consecutivo e a sexta jornada seguida sem conhecer o sabor da vitória. O campeão em título está no quinto lugar e a cinco pontos da liderança.