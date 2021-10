Atenção Sporting: Ajax sofre em casa a primeira derrota na campeonato

O Ajax foi batido em casa pelo Utrecht, por 1-0.

O Ajax, adversário do Sporting na Liga dos Campeões de futebol, sofreu este domingo a primeira derrota na Liga dos Países Baixos, ao ser batido em casa pelo Utrecht, por 1-0, em jogo da oitava jornada.

Warmerdam marcou o único golo, aos 77 minutos, num jogo que ainda assim manteve o Ajax na liderança do campeonato, com 19 pontos, mas agora apenas com mais dois pontos do que o Utrecht, e com a possibilidade de aproximação de PSV e Feyenoord.

O PSV recebe ainda hoje o Sparta Roterdão e o Feyenoord visita o Vitesse.

Na Champions, o Ajax, que goleou na primeira jornada o Sporting em Alvalade (5-1), volta a defrontar os leões em 7 de dezembro, em Amesterdão, na sexta e última jornada do Grupo C.