Ajax contrata guarda-redes livre para suprir três lesionados

Przemyslaw Tyton, que fará face às ausências de Stekelenburg, Pasveer e Gorter, vinculou-se por quatro meses

Limitado pelas lesões de três guarda-redes, o Ajax contratou Przemyslaw Tyton, experiente homem da baliza de 35 anos que estava em situação livre. O guardião polaco assinou um contrato com o clube neerlandês até ao final desta época.

"O Ajax acordou com Przemyslaw Tyton. O guarda-redes assina um contrato com efeito imediato que vigorará até ao final da época (30 de Junho de 2022)", lê-se no site do Ajax. Tyton vai começar a treinar com a equipa A "na próxima semana".

O guarda-redes natural da Polónia foi contratado, refere o campeão dos Países Baixos, "devido às lesões de Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer e Jay Gorter". Restava, por isso, André Onana e os jovens Calvin Raatsie e Charlie Setford.

Przemyslaw Tyton, que está de volta aos Países Baixos, não joga desde o início de janeiro de 2021, altura em que terminou o contrato com os norte-americanos do Cincinnati (MLS), emblema que representou, desde 2019, em 45 jogos oficiais.

Antes de rumar aos EUA, o guarda-redes esteve, entre outros, no Corunha, Elche, Estugarda e PSV Eindhoven (venceu a II divisão dos Países Baixos).