Ajax conquista Taça dos Países Baixos com triunfo por 2-1 sobre o Vitesse

O Ajax conquistou este domingo a Taça dos Países Baixos em futebol, com um triunfo por 2-1 sobre o Vitesse, em Roterdão, numa época em que está bem encaminhado para fazer a "dobradinha", pois lidera folgadamente o campeonato.

Ryan Gravenberch, aos 23 minutos, inaugurou o marcador para a equipa de Amesterdão, mas o belga Loïs Openda empatou sete minutos depois para o conjunto de Arnhem.

O triunfo chegou em tempo de compensação, aos 90+1 minutos, pelo brasileiro David Neres, já depois do Vitesse estar reduzido a 10 elementos, por expulsão de Jacob Rasmussen, aos 86 minutos.

Esta foi a 20.ª Taça dos Países Baixos conquistada pelo Ajax, que comanda o ranking, seguido do Feyenoord, com 13, e do PSV Eindhoven, com nove.

No campeonato, o Ajax tem um jogo a menos, comandando com 11 pontos de avanço sobre o PSV Eindhonven e o AZ Alkmaar, enquanto o Vitesse é quarto, a 16 do líder.