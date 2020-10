Ajax cilindra Venlo por 13-0 em triunfo histórico no campeonato

Lassina Traoré a festejar um dos cinco golos marcados no histórico triunfo do Ajax

Avançado Lassina Traoré em destaque ao celebrar cinco golos e a protagonizar três assistências. Ajax supera o próprio recorde de tentos marcados num só jogo do campeonato

O campeão holandês Ajax goleou, este domingo, a equipa do Venlo, por uns históricos (e impressionantes) 13-0, com o avançado Lassina Traoré a sobressair-se no relvado, em jogo da sexta jornada da I Liga holandesa, disputado no De Koel Stadium.

A segunda vitória seguida do Ajax deve-se, em grande parte, ao jovem dianteiro Lassina Traoré, de apenas 19 anos, que brilhou no reduto forasteiro ao marcar cinco golos (17', 32', 54', 65', 87') e ao assistir três vezes. O futebolista do Burkina Faso estreou-se a faturar, com estrondo, no principal escalão holandês.

Os restantes oito golos da formação oriunda de Amesterdão tiveram a autoria de Ekkelenkamp, (12' e 57)', de Tadic (44'), de Antony (55'), de Blind (59'), de Huntelaar, (g.p 74' e 76'), e ainda de Martínez (78'), estes dois últimos saídos do banco de suplentes.

A formação do Ajax vencia já confortavelmente o Venlo, por 4-0, quando a equipa anfitriã ficou reduzida a dez elementos por expulsão do defesa Kum, aos 52'. A partir daí, assistiu-se a um autêntico massacre à baliza de Van Crooy, com mais quatro golos apontados em somente seis minutos.

O Ajax superou, assim, o (próprio) recorde de golos marcados num só jogo do principal campeonato holandês: a equipa holandesa foi a primeira a marcar 13 golos, depois de ter apontado 12 ao Vitesse, na época 1971/72 da competição.

A equipa orientada pelo técnico Erik ten Hag ascendeu, à condição, ao primeiro lugar da Eredivisie, com 15 pontos em seis jogos, mais dois que o vice-líder PSV Eindhoven, que joga este domingo.

Quanto ao Venlo, equipa que agora detém o registo do maior número de golos sofridos na história do principal campeonato holandês, está posicionada no décimo lugar, com cinco pontos.

EM ATUALIZAÇÃO