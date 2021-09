Ajax chega aos 30 golos em sete jornadas da liga dos Países Baixos

O Ajax é adversário do Sporting no Grupo C da Champions, juntamente com Dortmund e Besiktas. Na primeira ronda, os holandeses foram vencer a Lisboa por 5-1.

O Ajax, rival do Sporting na atual edição da Liga dos Campeões, manteve hoje a liderança isolada do campeonato holandês, depois de vencer em casa o Groningen, por 3-0, na sétima jornada.

Os campeões holandeses entraram em campo provisoriamente em igualdade com o Willem II, que poucas horas antes venceu com surpresa em casa o PSV Eindhoven (2-1), mas mantiveram um impressionante registo na prova, em que levam seis triunfos e apenas um empate, com 30 golos marcados e apenas um sofrido, que resulta numa média de cinco tentos marcados por jogo.

O mexicano Alvarez (40 minutos), o brasileiro Antony (56), que nos últimos dias recebeu a sua primeira chamada à seleção "canarinha", e o marroquino Mazraouni (81) fizeram os golos do Ajax, que passou a comandar a Eredivisie com 19 pontos, mais três que Willem II, segundo classificado, e quatro do que PSV, terceiro.

No encontro da equipa de Eindhoven, destaque para a participação do internacional português Bruma, que foi lançado na partida aos 73 minutos.

O Ajax é adversário do Sporting no Grupo C da Champions, juntamente com Dortmund e Besiktas. Na primeira ronda, os holandeses foram vencer a Lisboa por 5-1.