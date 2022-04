Ajax ainda não desistiu de ficar com Ten Hag: "Estamos a fazer tudo ao nosso alcance"

Treinador tem sido apontado como o sucessor de Rangnick no Manchester United

Erik ten Hag, de acordo com a imprensa britânica, tem um acordo verbal para se tornar treinador do Manchester United na próxima temporada, mas o Ajax ainda não estará conformado com o adeus ao técnico, com o diretor Gerry Hamstra, este domingo, a garantir que o clube está "a fazer tudo ao alcance" para convencê-lo a ficar.

"Eu vou ser bastante sucinto quanto a isto. Nós fizemos tudo o que pudemos e estamos a fazer tudo ao nosso alcance para continuar com ele. Oferecemos uma extensão de contrato? Sim. [Oferecemos] Mais dinheiro? Sim. Erik [ten Hag] é quem pode definir o seu próprio futuro, ele tem idade e inteligência suficiente para isso", revelou.

Erik ten Hag, nas últimas declarações à imprensa, tem evitado falar sobre o Man. United, salientando estar apenas focado no Ajax, que está bem encaminhado para conquistar a Eredivisie e poderá ainda vencer a Taça dos Países Baixos, caso vença o PSV de Roger Schimdt na final.