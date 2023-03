Ainda sem treinador, Tottenham deve garantir reforço a título definitivo

Clément Lenglet não deve regressar a Barcelona e, por isso, permanecerá no norte de Londres

Clément Lenglet deve reforçar o Tottenham a título definitivo. Independentemente do novo treinador, os spurs já chegaram a um princípio de acordo com o Barcelona para ficarem com o jogador depois do empréstimo.

De acordo com o Sport, Tottenham e Barcelona devem oficializar o negócio da venda do central francês, que custará 14 milhões de euros aos spurs, depois de ter sido contratado pelo Barcelona por quase 40, no verão de 2018.

Segundo o referido jornal, faltará apenas o "sim" do internacional francês, que leva 27 partidas com a camisola do Tottenham, clube que recebeu o central por empréstimo no último verão.