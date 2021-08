Ainda sem Messi, PSG soma segunda vitória na Ligue 1

Astro argentino esteve no relvado do Parque dos Príncipes, mas apenas para se mostrar aos adeptos.

O Paris Saint-Germain (PSG), ainda sem o recém-contratado Lionel Messi, recebeu e venceu este sábado o Estrasburgo por 4-2, em jogo da segunda jornada da Liga francesa, isolando-se provisoriamente na liderança.

Enquanto Messi ainda não se estreou pelos parisienses, a figura do encontro acabou por ser Kylian Mbappé, o qual é apontado estar de saída para o Real Madrid e que foi mesmo alvo dos adeptos parisienses, que não o querem ver partir.

Apesar de alvo de insultos e apupos, Mbappé foi um dos melhores em campo, tendo terminado a partida com um golo e uma assistência. O PSG chegou ao intervalo já a vencer por 3-0, com golos de Icardi (03 minutos), Mbappe (25) e Draxler (27), tendo, na etapa complementar, Mbappe assistido Sarabia, aos 86, para o 4-2 final, sossegando os parisienses.

O Estrasburgo reagiu à desvantagem e reduziu a diferença para apenas um golo, depois dos tentos de Kevin Gameiro (53) e Ajorque (64), mas já não teve forças para voltar ao encontro depois de ter sofrido o quarto golo contrário.

O dia ficou ainda marcado pela derrota do Lille, campeão francês de futebol, que foi goleado em casa por 4-0 pelo Nice e continua sem conseguir vencer na presente edição da Liga gaulesa, depois de na primeira jornada ter empatado 3-3 com o Metz.

Capitaneados por José Fonte, os campeões franceses chegaram ao intervalo a perder por 3-0, com golos de Dolberg, que viria a "bisar" no segundo tempo, Boudaoui e Gouiri, que converteu uma grande penalidade.

O Nice, que na primeira jornada empatou sem golos com o Reims, é orientado por Christophe Galtier, o técnico que na época passada levou o Lille à conquista do quarto título de campeão do seu historial, 10 anos depois do último.

Galtier foi substituído no comando técnico do Lille por Jocelyn Gourvennec, que estava sem clube desde 2019, depois de ter orientado pela segunda vez o Guingamp e de ter passado pelo Bordéus.