Ainda se lembra de Óscar? Barcelona perguntou pelo médio

Óscar está no futebol chinês há cinco anos e poderia regressar à Europa pela porta do Barcelona.

Os rumores de mercado em torno do Barcelona continuam. Agora, de acordo com o TNT Sports, do Brasil, o clube catalão está interessado em Óscar dos Santos, médio ofensivo do Shanghai Port.

O brasileiro, de 30 anos, é visto como um bom substituto para Philippe Coutinho, que foi emprestado ao Aston Villa, e o Barça quis saber condições.

No entanto, as finanças do emblema culé poderão ser um entrave para a contratação do jogador que tem contrato até 2024.

Na Europa, Óscar representou o Chelsea durante quatro anos e uns meses. No Brasil alinhou pelo São Paulo e pelo Internacional.