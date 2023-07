Ainda os casos de racismo em Espanha: "Vinícius não pensou em sair"

Rodrygo garante que o companheiro nunca comentou um possível "basta". Lamenta aquilo que aconteceu no Mestalla

Os casos de racismo no futebol espanhol ainda dão que falar no país vizinho. Desta vez, Rodrygo veio garantir que, apesar do momento doloroso, Vinícius Júnior nunca quis abandonar o Real Madrid.

"Racismo? Aconteceu-me também a mim, que sou negro. Talvez não tenha ouvido como o Vinícius ouviu naquele dia, no Mestalla. É muito triste. O Vinícius não pensou nada sobre sair. Às vezes, no calor do momento, isso poderá ter passado pela cabeça. Eu não pensei nisso, não penso em sair do Real Madrid", explicou, em declarações à Sport tv.

O internacional brasileiro comentou ainda o desempenho do Real Madrid no mercado de transferência, não passando ao lado dos processos em torno de Harry Kane e Kylian Mbappé.

"Estão a contratar bem, estão a fazer um bom trabalho, juntando a experiência dos que já cá estão com jovens jogadores de futuro, mas que também vão ajudar muito no presente. No Real Madrid é muito complicado, porque todos os anos chegam Mbappé ou Kane... Quando cheguei falava-se muito de Pogba...", concluiu.