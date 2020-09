Ainda o PSG-Marselha: Payet faz montagem com Neymar e incendeia redes sociais

Médio do Marselha com publicação controversa no Twitter.

Prossegue a polémica em redor do "quente" duelo entre Paris Saint-Germain e Marselha de domingo, que a equipa do sul de França, orientada por André Villas-Boas, venceu por 1-0.

O jogo ficou marcado por agressões na ponta final, que resultaram em cinco expulsões, e pelas acusações de Neymar ao central Álvaro González, alegando conduta racista do jogador espanhol do Marselha.

Ora, esta sexta-feira, Dimitri Payet, médio do Olympique, colocou mais "achas na fogueira", ao publicar uma controversa montagem nas redes sociais. Na imagem, surge a cabeça de Neymar no corpo de... um cão.

As reações dos seguidores do jogador não demoraram e destacaram-se os insultos dirigidos a Payet por adeptos do PSG, assim como comentários de apoio de adeptos do Marselha.