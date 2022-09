Ainda o mercado de verão: fez exames médicos no Chelsea, mas não houve negócio

Imprensa alemã dá conta que Nkunku esteve muito perto de rumar à Premier League, um destino que pode ter sido simplesmente adiado.

O mercado de verão já terminou, mas ainda dá que falar, nomeadamente no que toca a Christopher Nkunku. Segundo conta o jornal alemão Bild, o avançado francês esteve muito perto de rumar ao Chelsea e chegou mesmo a realizar exames médicos em Frankfurt no dia anterior ao fecho do mercado, mas o fim foi inesperado: acabou por renovar com o Leipzig.

O jogador de 24 anos, uma das figuras da Bundesliga, assinou um vínculo válido até 2026, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, estando na mira uma transferência no final da atual temporada.

Nkunku está na Alemanha desde 2019/20, após passar pelo PSG, e esta época fez seis golos e uma assistência em 11 jogos.