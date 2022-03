Ainda o interesse do United em Kane: em Inglaterra revelam um trunfo

Anthony Martial pode ser incluído num eventual negócio pelo internacional inglês.

O interesse do Manchester United em Harry Kane tem vindo a encher linhas na imprensa inglesa e agora com novas informações. Depois da notícia que dava conta da possibilidade de Darwin (Benfica) ou Abraham (Roma) rumarem aos spurs, de modo a facilitar a ida do avançado inglês para Old Trafford, A ESPN adianta que os red devils podem ter em Martial um trunfo.

O avançado francês está cedido ao Sevilha, onde apontou apenas um golo em oito jogos realizados, e pode ser incluído num eventual negócio por Harry Kane.

A ESPN faz o ponto da situação no que toca ao ataque do United para a próxima temporada, referindo que Ronaldo "ainda não tomou uma decisão" e lembrando que Cavani termina contrato.