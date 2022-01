Ainda o futuro de Mbappé: "Irá para o Real Madrid no próximo ano"

Antigo internacional espanhol acredita que o internacional francês irá mesmo trocar o PSG pelo Real Madrid.

O futuro de Kylian Mbappé continua a ser uma incógnita, mas no mundo do futebol muitos são os que acreditam que o internacional francês deixará mesmo o PSG para rumar ao Real Madrid no final da temporada. Fernando Morientes, antigo avançado do emblema espanhol, foi o último a dar a sua opinião sobre o jogador do clube parisiense.

"Kylian irá para o Real Madrid no próximo ano. Ouvi muito o clube e Florentino [Pérez]. O presidente gosta muito dele porque é diferente. Pode jogar durante muitos anos no Real Madrid", afirmou em entrevista à RMC Sport.

Mais tarde, questionado de novo sobre a possibilidade de Mbappé se juntar ao Real na próxima temporada, o antigo internacional espanhol manteve a opinião: "Acho que sim", atirou.