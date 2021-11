Ainda o futuro de Mbappé: francês casa vez mais perto do Real Madrid, dizem em Espanha

Negociações para a renovação do internacional francês estarão estagnadas.

As notícias sobre o futuro de Kylian Mbappé continuam a surgir e, apesar de todas as (alegadas) tentativas do PSG para renovar com o internacional francês, a verdade é que as negociações parecem estar estagnadas. Pelo menos assim o diz este sábado o jornal "As".

De acordo com o diário desportivo espanhol, a decisão de Mbappé não terá por base o aspeto económico pelo que, pouco a pouco, o jogador se aproxima cada vez mais do Real Madrid.

De recordar que o avançado, que já admitiu ter pedido para sair do emblema parisiense no mercado de transferências de verão, fica livre para assinar por qualquer clube em janeiro, pelo que resta pouco mais de um mês para o PSG tentar convencê-lo a permanecer em França.