Ainda o caso da "sex tape": Benzema com 230 mil euros apreendidos da conta

Os 230 mil euros que o Tribunal de Versalhes ordenou serem pagos por Benzema a Valbuena, no âmbito do caso de chantagem que envolveu uma "sex tape" do médio do Olympiacos, foram esta sexta-feira apreendidos da conta do avançado do Real Madrid.

O caso, que remonta a 2015, culminou com Karim Benzema condenado a uma pena suspensa e ao pagamento de uma multa no valor dos 75 mil euros por "cumplicidade na intenção de chantagem".

O Tribunal de Versalhes considerou ainda que cada um dos cinco arguidos do caso têm que ressarcir Valbuena em 150 mil euros por danos morais, mais 80 mil euros devido a custos judiciais, o que somado dão os 230 mil euros apreendidos esta sexta-feira da conta de Benzema, que se recusou a pagar e já interpôs um recurso à decisão, segundo o jornal francês Le Parisien.

Os valores, apesar do recurso, já não se encontram na conta do avançado, tendo sido apreendidos a pedido da defesa do antigo companheiro de equipa na seleção francesa, Mathieu Valbuena.

"Estas são as consequências lógicas numa decisão de pagamento imediato. Pedimos um pagamento extrajudicial que nunca ocorreu, então passamos para a próxima etapa", explicou à Agence France-Presse Paul-Albert Iwens, advogado do médio de 37 anos.

A publicação garante ainda a insastisfação de Benzema com a decisão do tribunal, que terá considerado de "grave" e "injusta" e que o internacional francês vai acionar todos os meios legais disponíveis para não ter de pagar o valor a Valbuena.