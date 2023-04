Ainda o banco do Al Nassr: mais um nome apontado, mas de difícil alcance

Luis Enrique associado ao emblema que tem Ronaldo como estrela.

A questão do treinador do Al Nassr para a próxima temporada tornou-se num tema quente. Depois de José Mourinho, entre outros, ter sido apontado ao posto, surge agora o nome de Luis Enrique, livre no mercado após deixar o comando da seleção espanhola.

O técnico de 52 anos, segundo escreve a imprensa internacional, está na lista de possibilidades, ainda que o jornal As veja como difícil a mudança para o campeonato saudita. A publicação menciona que Luis Enrique foi apontado ao Atlético, mas a possibilidade de Simeone continuar mais uma temporada coloca-o à porta da Premier League, com Chelsea e Tottenham na linha da frente.

O Al Nassr, onde alinha o português Cristiano Ronaldo, é atualmente orientado por Dinko Jelicic, que rendeu recentemente Rudi García.