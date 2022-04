Ainda o Arsenal-Manchester United: "O que Arteta fez é uma vergonha..."

Paul Scholes criticou a atitude do treinador espanhol na sequência do recurso ao VAR para análise de uma grande penalidade, quando os red devils estavam em desvantagem

Ao minuto 29 do Arsenal-Manchester United, Craig Pawson anula um golo a Nketiah para assinalar um penálti ocorrido nesse lance, após recurso ao videoárbitro, tendo Mikel Arteta esbracejado em direção ao público para que pressionasse o árbitro, comportamento esse que foi condenado, posteriormente, por Paul Scholes.

"Ele dirige-se à multidão [por detrás do ecrã do VAR] para influenciar o árbitro, não lhe devia ser permitido. Isso põe em causa se é um erro claro e óbvio, que é a única razão pela qual se deve ir ao VAR. O que Arteta fez é vergonhoso", disse o ex-médio.

Enquanto Craig Pawson se aproximava do videoárbitro, numa altura em que o Arsenal vencia, por 1-0, Arteta foi filmado, junto a essa zona, a levantar os braços perante a bancada, como que a pedir "ajuda" para que o árbitro validasse a falta cometida por Alex Telles, sobre Saka, no interior da área do Manchester United.

O técnico ficou, inicialmente, indignado por o árbitro do jogo da Premier League anular o golo a Nketiah, assistido involuntariamente por Saka, dado que este tocou a bola ao ser derrubado, mas respirou de alívio ao ver o penálti ser convertido.