Ainda nem contrato profissional tem, mas já impressiona: "É algo de outro mundo"

Jovem de 15 anos impressiona na formação do Palmeiras.

Com apenas 15 anos e ainda sem contrato profissional, Endrick representa as camadas jovens do Palmeiras e tem vindo a chamar à atenção no Brasil.

O avançado marcou um golaço de pontapé de bicicleta na "Copinha", a competição de formação mais importante do Brasil, e viu o seu nome dar a volta ao mundo.

Iniciou-se pois uma corrida para obter os serviços do jovem e a Imprensa internacional já noticiou que o Barcelona poderá ter feito uma tentativa de 45 milhões de euros, a pagar em três prestações. O seu pai, no entanto, já disse não ter chegado nenhuma proposta formal.

Já os elogios chegam do próprio "Verdão": "É difícil manter a calma com ele. Felicitamo-lo pelo seu golo, claro. Endrick é algo de outro mundo, na verdade", disse Pedro Bicalho, capitão da formação sub-20 do Palmeiras.

"Ele é incrível. Um rapaz muito promissor, muito humilde e que merece tudo do melhor na sua vida", afirmou Jhonatan, também seu colega de equipa.