"Ainda não há que dar por terminada a era de Messi e Ronaldo..."

Em longa entrevista concedida ao jornal "Marca", Quique Flores, antigo treinador do Benfica e atualmente no comando técnico dos espanhóis do Getafe, foi questionado sobre os principais "candidatos" a sucessores de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que há vários anos têm dividido as atenções e prémios do futebol mundial, sendo considerados por muitos como dois dos melhores jogadores de sempre.

"Ainda não há que dar por terminada a era de [Lionel] Messi e Cristiano [Ronaldo], porque são rapazes que ainda me divertem e que têm coisas a dizer na Liga dos Campeões agora nesta temporada, mas obviamente que se tem de começar a esclarecer a dúvida de quem serão os próximos", começou por dizer o técnico ao diário desportivo espanhol, apontando de seguida dois "candidatos".

"Gosto de [Erling] Haaland e [Kylian] Mbappé. Não saberia dizer. Como treinador não saberia escolher, ambos me parecem igualmente impressionantes, ambos são igualmente atrativos, não se parecem em nada, mas desde Van Basten que não vejo um 9 como Haaland, um 9 com essa capacidade de golo, com essa capacidade de fazer tantos movimentos, fazer movimentos tão rápidos, violentos e precisos com um corpo tão grande", afirmou, concluindo de seguida:

"E sobre Mbappé... A velocidade, a finura, o golo, a capacidade de assistir... Estamos perante os dois jogadores mais brilhantes, mas sempre abertos a que haja mais algo que nos surpreenda."