Overmars poderá ter de devolver mais de um milhão de euros ao Ajax

Em causa está o bónus no momento de renovação de contrato, que era válido até 2026

Há mais um novo dado no caso Overmars. O antigo diretor desportivo do Ajax, afastado do clube devido a um escândalo de assédio sexual, à partida, terá de devolver um milhão e 250 mil euros ao clube.

O motivo prende-se com um bónus acertado aquando da última renovação de contrato. Quando prolongou o vínculo do seu diretor até 2026, o Ajax quis pagar mais de um milhão de euros, que deverá, agora, ser devolvido por Overmars.

Apesar das notícias, o Ajax ainda não se posicionou de forma oficial, estando o caso ainda a ser discutido.